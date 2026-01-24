Strada Senatellese a rischio per frana, Casteldelci sollecita il Governo

È quanto emerso dall'incontro tra il sindaco Tonielli e la deputata di Fratelli d'Italia Buonguerrieri

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, per un approfondito confronto sulle principali criticità che interessano il territorio comunale e, più in generale, l’Appennino romagnolo, duramente colpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e del novembre 2024. Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata riservata al dissesto idrogeologico e, in particolare, alla situazione della Strada Senatellese, asse viario di primaria importanza che collega la frazione di Capanne alle Balze, nel Comune di Verghereto, e rappresenta un collegamento strategico anche verso Alfero, la Valmarecchia e la E45.

Il sindaco Tonielli ha illustrato nel dettaglio la frana che interessa il tratto stradale, caratterizzata da un significativo movimento di scivolamento della massicciata rocciosa e delle argille verso valle, con piani di distacco profondi. Una criticità complessa che richiede interventi strutturali di consolidamento, indispensabili per garantire la sicurezza del territorio e il pieno ripristino della viabilità.

L’intervento assume un valore strategico ulteriore per la presenza, nell’area interessata, di un cavidotto di alta tensione e della conduttura della Fonte Senatello Metella, infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento idrico potabile della Valmarecchia.

Nel corso del confronto sono state inoltre richiamate le attività già avviate e la programmazione degli interventi futuri, inseriti in un quadro più ampio di azioni di ricostruzione e prevenzione sostenute dal Commissario straordinario alla ricostruzione, con il supporto delle rilevanti risorse nazionali messe in campo dal Governo per rispondere alle esigenze dei territori colpiti da alluvioni e dissesto idrogeologico.