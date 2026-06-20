Novafeltria dà il benvenuto ai primi giovani artisti di Voci nel Montefeltro 2026

Puntuali alle 19.15 i primi 100 giovani cantanti del Summer Program 2026: corsi, spettacoli e accoglienza nella nuova Casa della Musica

Novafeltria, puntuali alle ore 19.15 di sabato 20 giugno sono arrivati a Novafeltria i primi studenti internazionali di musica lirica coinvolti nel Summer Program 2026 della scuola Voci nel Montefeltro. Con il loro arrivo prende ufficialmente il via la 23ª edizione di un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento culturale per l’intera Valmarecchia e che continua a richiamare giovani talenti da tutto il mondo. Il paese si prepara così, ancora una volta, ad accogliere decine di aspiranti artisti che soggiorneranno a Novafeltria per seguire corsi intensivi di canto lirico e dizione italiana, in vista delle rappresentazioni e degli spettacoli che saranno messi in scena nelle diverse località del Montefeltro e della Riviera. Gli studenti sono suddivisi in due gruppi. Il primo, arrivato (questa sera) sabato 20 giugno e presente fino al 25 luglio, è composto da circa 100 cantanti provenienti dagli Stati Uniti e da diversi Paesi europei. Il secondo gruppo, invece, arriverà direttamente da New York e soggiornerà a Novafeltria dal 30 luglio al 18 agosto.

Per questa edizione gli artisti saranno accolti nella nuova Casa della Musica e della Cultura di Novafeltria, inaugurata lo scorso 13 giugno e destinata a diventare un importante punto di riferimento per le attività culturali del territorio.

Ad accogliere gli studenti al loro arrivo è stato il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, che ha rivolto loro un caloroso messaggio di benvenuto.

«Benvenuti nel nostro Comune per partecipare alla scuola di lirica di Voci nel Montefeltro. Ringrazio il direttore, la direttrice del Summer Program 2026 e tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo progetto. Questo è il 23° anno che accogliamo ragazzi come voi: alcuni degli studenti passati da qui hanno poi intrapreso importanti carriere nel canto lirico e mi auguro che possa essere di buon auspicio anche per tutti voi. Siete qui per imparare e perfezionare la dizione e il canto lirico nella lingua italiana, che rappresentano il vostro obiettivo principale. Sono però certo che riuscirete anche a vivere queste settimane all’interno della nostra comunità, che saprà accogliervi con calore. Per noi questo è molto importante».

Con l’arrivo dei primi partecipanti entra dunque nel vivo la 23ª edizione di Voci nel Montefeltro, una manifestazione che continua a coniugare formazione, cultura e promozione del territorio, confermando Novafeltria come punto di incontro internazionale per i giovani talenti della lirica.