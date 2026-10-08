Novafeltria, dal nuovo terminal autobus al futuro della piazza: l'amministrazione traccia ii bilancio

Il sindaco Stefano Zanchini: "Ci siamo chiesti anche se rendere pedonale la piazza, ma ci sono ancora diversi elementi da valutare"

Il nuovo terminal per gli autobus, un'opera significativa per la mobilità cittadina, ma anche diversi interventi per rendere gli edifici più sostenibili dal punto di vista energetico, partendo dalla riqualificazione degli impianti di illuminazione. L'amministrazione comunale uscente di Novafeltria traccia il bilancio del proprio mandato, in una serie di post pubblicati sulla pagina Facebook del Comune. Il secondo post è dedicato a mobilità e sostenibilità energetica: partendo appunto dal terminal per gli autobus, nell'area della vecchia stazione, per un investimento di 1 milione e 816.000 euro, a cui si sono aggiunti altri 80.000 per completare la nuova stazione. Un milione e 600.000 euro la somma investita per l'installazione di nuova illuminazione a Led sull'intero territorio comunale. Poi c'è la realizzazione di cappotti, nuovi infissi per gli edifici comunali: i 104.000 euro per l'asilo nido, i 107.000 euro per la palestra comunale e gli 80.000 euro per il municipio. "Ogni edificio comunale efficientato, ogni nuova luce a Led installata e ogni risorsa recuperata rappresentano il nostro modo di volere bene a questo territorio", sottolinea l'amministrazione comunale, che ha presentato richiesta al Conto Termico del Gse statale per ottenere 6,5 milioni di euro e provvedere ad altri interventi su cappotto, infissi e tetti di 21 edifici comunali. Al Resto del Carlino, infine, tornano dal tema mobilità, in agenda c'è sempre la riqualificazione della piazza. Sul punto, il sindaco Stefano Zanchini commenta: "Ci siamo chiesti anche se rendere pedonale la piazza, ma ci sono ancora diversi elementi da valutare, considerando soprattutto i servizi importanti che si trovano attorno. Intanto abbiamo destinato risorse a uno studio che permetta di mettere nero su bianco le prime progettualità. È un percorso in itinere che porteremo all’attenzione di cittadini e commercianti e sul quale vogliamo continuare a ragionare insieme".