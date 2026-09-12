Novafeltria, dopo il Rimini in campionato c'è la Valsanterno: oggi l'anticipo

I gialloblù all'Urbini-Casali hanno trovato la vittoria con il Castenaso e in coppa con la Savignanese

In casa Novafeltria la gara con il Rimini è stata accolta come un evento: la squadra è stata sostenuta al Neri da una buona rappresentanza di tifosi, compreso il sindaco Zanchini, che in settimana aveva fatto sentire il proprio appoggio, a nome di tutta l'amministrazione ma anche della comunità, con un messaggio pubblicato sui social. Ora si torna alla normalità: quella di una salvezza da conquistare, coltello tra i denti, contro avversarie esperte delle categoria, oppure matricole a loro volta affamate di punti, come l'interessante Valsanterno, che oggi arriva all'Urbini-Casali di Secchiano alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Alle 15.30 si disputa infatti uno dei due anticipi della terza giornata del girone B di Eccellenza (l'altro è Russi-Castenaso), con il Novafeltria che punta alla seconda vittoria casalinga dopo il 3-1 rifilato al Castenaso (la terza, considerando anche la coppa) e la Valsanterno che è reduce da un pari e da una sconfitta (due sconfitte con la coppa). Non c'è più il cannibale del gol Bali, che a 35 anni ha scelto di rinforzare l'attacco del Faenza in Promozione, autore di 19 reti lo scorso anno (con 8 rigori); c'è Sona, 11 reti, tutte su azione, oltre al centrocampista con il vizio del gol Galanti, 7 centri un anno fa. Il portiere Bracchetti è un altro punto di forza della formazione allenata da Alberto Benazzi. Il Novafeltria, per l'incontro odierno, è ancora alle prese con problemi di formazione: mancheranno Piva, Frihat, match winner della gara di coppa con la Savignanese, Tommaso Pavani, Parma e Vernazzaro, quest'ultimo uscito dal campo a causa di una botta al piede subita proprio con la Savignanese.

Mancini schiererà il 4-3-3: Balducci; Guerra, Nucci, Renzi, Carbonara; Cecchetti, Giacobbi, Castellani; Galli, Giacomini, Mancini. A disp.: Tani, Marani, Giannini, Giulianelli, Tamagnini, Cobo, Camara, Pasquini, Astolfi.