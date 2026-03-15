Novafeltria, dopo la finale di coppa ecco i tre punti in campionato: Bellariva k.o.

Frihat entra e decide, sfruttando un assist di Giacobbi

Novafeltria - Bellariva 2-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (43' st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (25' st Canini), Galli (15' st Frihat), Castellani (40' st Medici), Camara (15' st Bardeggia). A disp.: Tani, Carbonara, Tamagnini, Ciccioni. All.: Mancini.

BELLARIVA: Starna, Zighetti (30' st Bordoni), Fini, Zamagni (39' st Piastra), Cruz (42' st A.Fabbri), Tonini, D'Adamo Sandri (25' st Gennari), Morolli (34' st Magrotti), Pierini, Medi, Bargelli. A disp.: Lazzarini, S.Ronci, Berlini, Vari. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Vittorelli di Rimini.

RETI: 9' pt Renzi, 22' pt Pierini, 25' st Frihat.

AMMONITI: D'Adamo Sandri, Tonini, Gennari.

SECCHIANO Dopo l'impresa di coppa, il Novafeltria supera 2-1 il Bellariva. Nel primo tempo la squadra di Mancini ha giocato sottoritmo, anche per la stanchezza dell'impegno infasettimanale, poi è uscito alla distanza grazie ai cambi che hanno portato gamba e freschezza. Per il Novafeltria la gara si è messa subito in discesa: al 9' angolo di Castellani, Giacobbi di testa chiama all'intervento Starna, che non trattiene, Renzi trova il tap-in vincente di schiena. Il pari arriva al 22' con l'ex Pietracuta Pierini, che vede Renzetti fuori dai pali e inventa, dalla lunetta di centrocampo, l'eurogol della domenica. Al 24' Camara ci prova dal limite dell'area, ma il tiro è centrale: Starna vigila. A inizio ripresa Giorgini manca la deviazione sul cross rasoterra di Galli, poi lo stesso Giorgini al 56' sfiora il bersaglio con un tiro a giro su punizione, palla di poco fuori. Al 60' Mancini inserisce Bardeggia e Frihat, mosse vincenti: il primo aggiunge velocità, il secondo segna. È il 69' quando Giacobbi serve in profondità Frihat, che a tu per tu con Starna, da posizione leggermente defilata, infila il raddoppio. All'80' Bellariva vicino al pari, ma Renzetti si riscatta salvando il risultato su Gennari. Nel recupero Canini serve Frihat, ma il tiro viene deviato in angolo dalla difesa.

"La squadra ha risposto presente come concentrazione, sono veramente bravi a rimanere sul pezzo. L'avversario è scorbutico, lottano su ogni pallone e nel girone di ritorno danno l'anima per salvarsi", rileva il tecnico Massimo Mancini a fine partita.