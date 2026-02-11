Novafeltria, è storica semifinale di coppa: battuto 2-0 il Cervia

A segno il neoacquisto Bardeggia e Piva

Novafeltria - Cervia 2-0

NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra (46' st Guci), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (43' st Paesini), Canini (30' st Astolfi), Bardeggia (19' st Castellani), Camara (23' st Frihat). A disp.: Tani, T.Pavani, Carbonara, Pasquini. All.: Mancini.

CERVIA: Borrillo (42' pt Fusconi), Aruta (1' st Maltoni), A.Mazzarini (1' st Molfetta, 19' st Melandri), Asllani, Vesi, Marangoni, Ndreu (14' st L.Merloni), Valdinoci, Drudi, Bullini, F.Mazzarini. A disp.: Groppi, B.Merloni, Masciullo, Di Gilio. All.: Bernacci.

ARBITRO: Frassineti di Faenza

RETI: 37' pt Bardeggia, 26' st Piva.

AMMONITI: Nucci, Renzi, Bollini.

SECCHIANO Il Novafeltria continua a volare, superando il forte Cervia nel quarto finale di Coppa di Promozione. In semifinale sarà l'unica squadra portabandiera della Romagna e sfiderà, a sorteggio, una compagine degli altri tre gironi dell'Emilia Romagna. Parte bene la squadra di casa, con Canini che al 6' si libera in area, ma viene murato al tiro da un difensore. Due minuti dopo il portiere classe 2007 Borrillo si esalta, togliendo dall'incrocio dei pali un tiro di Camara, al rientro da titolare. Al 10' filtrante di Giacobbi per Andrea Pavani che calcia a giro, palla fuori. Brividi per i locali al 19' quando Bullini, a tu per tu con Olivieri, calcia alto. Al 27' ci prova Ndreu, ma mira alta. Un minuto dopo Giorgini di tacco libera Bardeggia, Borrillo è bravissimo a respingere il tiro, mentre sul tap-in Canini lo grazia con una conclusione debole. Al 35' tiro cross di Andrea Pavani che Borrillo alza in corner. Sale la pressione del Novafeltria: sul corner di Camara, il colpo di testa di Piva è respinto da un difensore sulla linea. Ancora corner, batte Bardeggia cercando direttamente la porta, la palla colpisce la traversa e si infila in rete dopo il tocco del portiere che nell'azione si infortuna. A inizio ripresa ancora Novafeltria all'attacco: al 56' Camara ci prova con un diagonale che Fusconi, ex di turno, devia sul palo. La squadra di casa trova il raddoppio al 71': su calcio d'angolo di Piva, la palla arriva a Canini e poi a Castellani, che arriva sul fondo e crossa rasoterra a rimorchio per lo stesso Piva, che calcia di potenza in rete. All'83' è Renzi a sfiorare la rete di piatto al volo, sempre su calcio d'angolo. Nel recupero Frihat solo davanti a Fusconi calcia sul portiere. Ottima prova dei ragazzi di Mancini trascinati dal neo acquisto Bardeggia, da Piva e da Giacobbi.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. altarimini.it Le parole dell'allenatore del Cervia Bernacci