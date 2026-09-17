Novafeltria, ecco il mercatino di beneficenza: "Con dieci euro potete rinnovare il guardaroba"

L'iniziativa alla Caritas per finanziare l'emporio solidale di Novafeltria

Piccole donazioni, di massimo dieci euro, fino a un euro, per poter dare un nuovo tocco di colore al proprio guardaroba. È la ratio del mercatino di solidarietà che organizza la Caritas di Novafeltria, in programma domani (venerdì 18 settembre) e sabato (19 settembre) in via Pieve, dietro il teatro Parrocchiale. Un vero e proprio "svuota tutto", fanno sapere i volontari, che saranno operativi per tutte e due le giornate. "Con una piccola donazione di 1, 2, 3 e massimo 10 euro sarà possibile rinnovare il guardaroba e dare nuova vita a vestiti, scarpe e accessori usati", spiegano dalla Caritas. Il ricavato del mercatino, con capi di abbigliamento usati, precedentemente donati, ma tutti in ottime condizioni, sarà devoluto all'emporio solidale di Novafeltria, che sostiene più di cento famiglie dell'Alta Valmarecchia, che grazie alla struttura, possono fare spesa gratis di alimentari e prodotti per la pulizia personale e della casa. L'ingresso al mercatino è libero: oltre ai capi di abbigliamento sarà possibile trovare anche oggetti per la casa e giocattoli.