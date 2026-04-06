Novafeltria, esodo di tifosi per la storica finale di coppa: 8 aprile sfida allo Scandiano

La gara si disputa alle 20.30 sul sintetico di Granarolo dell'Emilia

Mercoledì 8 aprile 2026 è una data destinata a rimanere nella storia del Novafeltria Calcio. Il club dei presidenti Thomas Grazia e Marco Pavani, infatti, si giocherà la prima coppa Minetti della propria storia, contro lo Sporting Scandiano, formazione ottava nel girone B di Promozione. Il Novafeltria, invece, è quarto nel girone D e ha raggiunto la final four, da unica rappresentante della Romagna, superando Gambettola, Bellaria Igea Marina, Bellariva e Cervia. In semifinale l'undici allenato da Massimo Mancini ha avuto il merito di espugnare Casumaro, grazie alla rete del giovane centrocampista Giorgini. E tra due giorni si giocherà un traguardo importantissimo, indossando per la prima volta la quarta maglia, di colore verde, sul campo sintetico di Granarolo dell'Emilia (ore 20.30), nella finale che, in caso di parità, vedrà le squadre contendersi il trofeo ai supplementari e ai calci di rigore.

La maglia del Novafeltria

Oltre alla coppa, la vincente sarà inserita nella graduatoria dei ripescaggi, al quinto posto. Il Novafeltria, ad ogni modo, vi può entrare anche passando dai playoff: per questo, nel finale di stagione, dovrà difendere il quarto posto dall'assalto di Bakia, Stella, San Pietro in Vincoli e Riccione. Intanto, dopodomani, avrà il sostegno dei propri tifosi: la società infatti ha organizzato due pullman, uno per la squadra, l'altro totalmente riservato ai supporter. Tra essi anche Silvano Ceccaroni, figlio di Luigi, presidente e dirigente gialloblù per circa 50 anni, ma soprattutto memoria storica del Novafeltria Calcio. La speranza di tutti gli appassionati di calcio novafeltriesi è che possa aggiungere il capitolo più importante, Scandiano permettendo.