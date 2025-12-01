Novafeltria, gli ex alunni si ritrovano per festeggiare i 90 anni della maestra Adelaide

La 5ª C del ’78 omaggia la maestra

A Novafeltria è stato celebrato un compleanno speciale: la maestra Adelaide Ugolini ha compiuto 90 anni e per l'occasione, gli alunni della sua 5ª C del 1978 hanno scelto di farle un regalo unico, ritrovandosi per festeggiarla con un pranzo al ristorante, fiori e doni simbolici, ma soprattutto con una lettera intensa e commovente scritta “da adulti che per un attimo sono tornati bambini”. Una sorpresa emozionante che racconta il dolce ricordo che la maestra Adelaide ha lasciato nei cuori di quei bambini che ha accompagnato lungo i primi passi della crescita, quando a scuola la maestra era una sola: la prima figura di riferimento fuori da casa, che accoglieva, guidava e rassicurava mentre ci si allontanava per le prime volta dai genitori. Nella lettera donata alla maestra scrivono: “Oggi per scriverle queste righe, abbiamo messo da parte le nostre responsabilità di adulti e i nostri 47 anni, per tornare a sedere tra i banchi di quella 5ª C". Una maestra che a distanza di quarant’anni conserva ancora a casa i temi dei suoi alunni per poi riconsegnarglieli durante i ritrovi, offrendo loro la possibilità di rileggersi bambini attraverso quelle parole semplici e autentiche che profumano ancora di sogni e meraviglia. Una frase racchiude il senso del loro omaggio: “Sei il buon esempio che tutti dovrebbero avere”. Un riconoscimento che parla di gratitudine profonda, ma anche della responsabilità che un’insegnante porta con sé: quella di formare non solo studenti, ma persone. Gli ex alunni della 5ª C del 1978 hanno espresso il loro affetto con parole piene di tenerezza e maturità: “Grazie per essere stata la nostra guida, per la pazienza e per essere ancora oggi nei nostri cuori la nostra Maestra”.