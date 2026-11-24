Novafeltria, grande partecipazione all’incontro del professor Bonci sull’anatomia delle emozioni

Il Teatro Sociale gremito per l’iniziativa di AcquaChiara, realizzata con il Comune, dedicata alla scienza e alla conoscenza del mondo interiore

Un Teatro Sociale gremito e un pubblico attento e partecipe hanno fatto da cornice al pomeriggio dedicato all’«Anatomia delle emozioni», promosso domenica 22 novembre dall’Associazione AcquaChiara, in collaborazione con il Comune di Novafeltria. Protagonista dell’incontro il professor Antonello Bonci, medico e ricercatore di fama internazionale, che ha accompagnato i numerosissimi presenti in un viaggio alla scoperta dei meccanismi scientifici e biologici che regolano le emozioni, offrendo spunti di riflessione per comprendere meglio il complesso universo interiore dell’essere umano.

Originario di Casteldelci, il professor Bonci svolge la propria attività scientifica e professionale tra Stati Uniti, Italia e Cina. Nel corso dell'intervento ha condiviso i risultati degli studi e delle ricerche condotti negli ultimi decenni, mettendo a disposizione del pubblico la propria esperienza e le conoscenze maturate in ambito medico e scientifico. L'interesse suscitato dall'argomento e la stima nei confronti dell'autorevole relatore hanno richiamato un pubblico davvero numeroso, tanto da registrare il tutto esaurito al Teatro Sociale.

Al termine della relazione, Bonci ha risposto alle domande dei partecipanti, favorendo un ulteriore momento di confronto e approfondimento. Presenti all'iniziativa la presidente dell'Associazione AcquaChiara, Sonia Rossini, e le componenti del Direttivo: Fernanda Fabbri, Clelia Giannini, Laura Parri, Simona Caliendi, Monica Stacchini e Sara Bagnoli. Per loro un lungo applauso di ringraziamento da parte del pubblico, quale riconoscimento per l'impegno e le numerose attività promosse dall'associazione nell'Alta Val Marecchia, spesso in collaborazione con altre realtà associative del territorio. Un appuntamento che ha confermato l'importanza di proporre occasioni di divulgazione scientifica e culturale capaci di avvicinare le persone a temi complessi, stimolando curiosità, consapevolezza e conoscenza di sé.