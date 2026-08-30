Novafeltria, i ragazzi della scuola elementare al Meeting incontrano il Ministro Valditara

Le riflessioni di un genitore anche a proposito della scuola elementare da ricostruire

Una mattinata speciale, per i bambini e le bambine della scuola elementare di Novafeltria, che martedì 25 agosto hanno partecipato al laboratorio Steam allo stand del Ministero dell'Istruzione e del Merito al Meeting di Rimini. Ad accompagnarli la maestra Katia Piastra e i genitori. "Tante le attività e i giochi programmati dallo staff a cui i bimbi e noi genitori siamo stati felici di rispondere con entusiasmo e curiosità. Tante le nuove conoscenze, le esperienze e i racconti di chi la scuola la vive da dentro e da fuori, tutti accomunati dall’unica grande certezza: La scuola è vita", racconta un genitore.

Il momento clou è stato rappresentato dal saluto del Ministro Valditara: "Vedere gli occhioni sbalorditi dei bimbi che rispondevano timidamente alle domande del Ministro e la commozione della maestra mentre raccontava la storia della nostra scuola e dell’attuale situazione che sta vivendo e affrontando con la drigenza e l’amministrazione, è stato qualcosa di immensamente grande, difficile da dimenticare".

La riflessione del genitore si collega anche all'attualità: la sede della scuola elementare di Novafeltria è inagibile, l'amministrazione comunale è in contatto con quella regionale per la sua demolizione e ricostruzione. Nel contempo gli alunni e le alunne si sono spostati nell'edificio che ospita le scuole medie. Il genitore che ha raccontato l'esperienza al Meeting offre questa riflessione: "Ci ha colpito lo slogan scritto sullo stand del Ministero dell’Istruzione: si possa costruire una scuola centrata sulla persona, capace di far emergere e realizzare i talenti di ogni studente. Scuola che attualmente nel nostro territorio non è stata ancora ricostruita". E ancora: "Con la speranza che venga ricostruita il prima possibile, perché il sogno di ogni genitore e insegnante è quello di aiutare a realizzare i sogni di ogni ragazzo, perché insieme si può orientare il futuro. Noi auguriamo a tutti i ragazzi un futuro, scolastico e umano, immensamente grande".