Novafeltria, il 15enne Niccolò Regi eccelle: 16° posto ai campionati di matematica della Bocconi

Lo studente non ha assistito però alla premiazione: "Voleva tornare a casa per andare con gli amici alla Sagra del Prugnolo"

Sedicesimo posto, su 400 partecipanti, per il 15enne novafeltriese Niccolò Regi nella finale dei campionati internazionali di matematica, organizzati a Milano dall'università Bocconi. Studente del liceo Einstein di Rimini, Niccolò aveva guadagnato il pass per la finale vincendo la semifinale di Rimini. Sabato (30 maggio) è dunque salito a Milano, assieme alla famiglia, per partecipare all'ultima tappa della competizione. "Per noi è stato già bellissimo sapere che sarebbe andato alla finale di Milano, ancor più questo 16esimo posto a livello nazionale. I nonni, quando l'hanno saputo, hanno pianto", racconta il padre di Niccolò, che svela: "In realtà, in attesa della finale, ha pensato più agli amici, all'ape e ai fornelli (è appassionato di cucina, ndr), ma il risultato è stato eccellente".

Un'altra piccola curiosità: Niccolò, terminata la finale, ha preferito ripartire subito, senza aspettare le premiazioni, destinazione Alta Valmarecchia, per raggiungere gli amici alla Sagra del Pugnolo a Miratoio di Pennabilli.

"A dir il vero, non pensava di essersi classificato perché si è reso conto troppo tardi di avere sbagliato un risultato nel foglio ufficiale ricopiandolo male dalla brutta", rivela il padre. Durante il viaggio di ritorno, però, ha assistito alla premiazione in diretta streaming. "Quando ha sentito il suo nome, è stato veramente felice - le parole del padre - e, forse, pur non ammettendolo mai, sono sicuro che si sia pentito di non essere rimasto alla premiazione!".