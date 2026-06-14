Novafeltria, il 17 giugno prende forma la copertura della palestra. Piscina: a fine mese consegna cantiere

Per la nuova palestra i lavori sono destinati a concludersi entro il 31 agosto 2026

A Novafeltria c'è grande curiosità attorno ai due cantieri destinati a potenziare l'impiantistica sportiva del Comune, nell'area del vecchio campo sportivo, in via Superga. Per la nuova palestra sono giorni di attesa, nel cantiere, a causa di alcune prove di carico. Poi da mercoledì 17 giugno inizierà a prendere forma la copertura della struttura, con l'installazione dei primi pannelli. L'obiettivo è concludere i lavori, come da tempistiche legate al Pnrr, entro il 31 agosto 2026.

Per ciò che concerne la nuova piscina, a fine mese avverrà la consegna del cantiere alla ditta incaricata, la Edil Green. L'amministrazione comunale novafeltriese è in attesa della data precisa in cui la ditta farà partire i lavori, che dovrebbero durare circa 12 mesi. Nel contempo, ultime settimane per gli appassionati di nuoto nella vecchia struttura, che sarà sottoposta a demolizione. Ancora non c'è una data definitiva di chiusura: rimane l'ipotesi di uno stop all'attività a metà luglio, per permettere lo sgombero completo dei locali. Poi, tra agosto e settembre, la demolizione, per fare spazio a un'area verde. Il Comune, in accordo con i gestori della Valmar, si è impegnato a collaborare per individuare soluzioni alternative presso impianti limitrofi, così da garantire continuità alle attività sportive e ai corsi di nuoto.