Novafeltria, il concerto benefico per Giorgio è stato un successo: raccolti oltre 2000 euro

Al Teatro Parrocchiale il live dei Cugini dei Cugini di Campagna

È stata un successo la serata benefica di domenica (21 dicembre) al Teatro Parrocchiale di Novafeltria. Circa 100-120 persone, spiegano gli organizzatori, hanno assistito al concerto dei Cugini dei Cugini di Campagna, trascorrendo una serata in allegria con le canzoni goliardiche e legate alla tradizione romagnola, cantate in dialetto da Curzio Rossi e dalla sua band. Ma soprattutto è stato dato un altro sostanzioso aiuto alla famiglia del piccolo Giorgio, un bimbo affetto da una rara patologia, la sindrome di Dravet. La serata ha permesso di raccogliere 2160 euro, consegnati alla famiglia. Prima del concerto, il presentatore Federico Nanni ha raccontato la storia di Giorgio ed è stato anche proiettato un video con il bimbo e i suoi genitori, che hanno aggiunto altri particolari. Poi è partito il concerto. Gli organizzatori ringraziano le tante persone intervenute, chi ha contribuito, Federico Nanni e i Cugini dei Cugini di Campagna. Anche il padre di Giorgio, presente in teatro, ha ringraziato commosso per il sostegno e l'affetto della comunità. La speranza ora è che Giorgio possa accedere a cure sperimentali all'ospedale Bambino Gesù di Roma: tra qualche mese, entro febbraio e marzo 2026, Giorgio potrebbe essere ammesso alle cure. L'alternativa è sempre il viaggio in America. Per questo, Novafeltria si è mobilitata, rispondendo generosamente all'appello per aiutare il bambino.