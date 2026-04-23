Novafeltria, il furto di auto finisce con inseguimento e un doppio arresto

L'operazione dei Carabinieri di Novafeltria, con il nucleo operativo e radiomobile

Nella notte tra mercoledì e giovedì (22-23 aprile) i Carabinieri di Novafeltria hanno eseguito un doppio arresto, a seguito del furto di un fuoristrada Suzuki che era parcheggiato in via Cavour. In manette sono finiti due 24enni, uno di origine magrebina e l'altro italiano.

A dare l'allarme è stato il proprietario del fuoristrada, un cittadino di Novafeltria, che accortosi del furto, ha immediatamente allertato i Carabinieri. Il personale del nucleo operativo e radiomobile è riuscito a intercettare il mezzo e a bloccarlo dopo un inseguimento sulla strada Marecchiese, concluso a Secchiano. I due 24enni dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Il giovane di nazionalità italiana, alla guida del Suzuki, è stato trovato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito: sul suo capo anche denuncia per guida in stato di ebbrezza. La vettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario.