Novafeltria, il Lions Club dona 1.200 euro alla Caritas per sostenere le famiglie in difficoltà

Il contributo servirà ad acquistare prodotti per l’igiene della casa e della persona destinati all’Emporio Solidale Alta Valmarecchia

Continua la collaborazione tra il Lions Club Ariminus Montefeltro e la Caritas di Novafeltria; dopo gli occhiali da vista, sulla base di un progetto, il Lions ha donato € 1.200,00, come già lo scorso anno, per sostenere le attività dell’Emporio Solidale Alta Valmarecchia.

Questa somma sarà utilizzata essenzialmente per l’acquisto di prodotti per l’igiene della casa e della persona che non vengono forniti dal Banco Alimentare e dai Fondi per la Povertà, ma che sono molto richiesti dalle famiglie in difficoltà.

“Siamo veramente contenti di questa collaborazione e del sostegno dimostrato in più occasioni nei confronti delle nostre iniziative e progetti; questo ci incoraggia e ci aiuta concretamente nel portare avanti il nostro servizio verso i poveri” spiega la Referente del Centro di Ascolto di Novafeltria Cecilia Tomei.

“Un ringraziamento speciale al Presidente del Lions Club Graziano Lunghi e al nostro caro amico Gianfranco Di Luca che hanno accolto la nostra richiesta e risposto in maniera così generosa”.

Ricordiamo che le famiglie che accedono alla Caritas di Novafeltria sono attualmente più di 100 (circa 350 persone) provenienti da tutti i Comuni dell’Alta Valmarecchia e il loro numero è in costante aumento.

Ma la Caritas di Novafeltria non si ferma: ha già in programma diverse iniziative durante il periodo Natalizio sempre con lo scopo di reperire fondi per ampliare il paniere dei prodotti dell’Emporio Solidale.