Novafeltria, in coda al mercato arriva il rinforzo offensivo: l'ex Tropical Bardeggia

Classe 2005, ha giocato nelle giovanili di Cesena e Vis Pesaro

Il jolly offensivo Samuel Bardeggia rinforza il Novafeltria in chiusura di mercato. Classe 2005, lanciato dal Misano, ha militato nelle giovanili di Cesena e Vis Pesaro, vestendo poi le maglie di Fossombrone e Tropical Coriano. Bardeggia, originario di San Giovanni in Marignano, può ricoprire ogni ruolo in attacco, all'occorrenza può fare la mezzala o il terzino con proiezione offensiva. "Sicuramente mi hanno spinto a venire qua a Novafeltria l'ambiente, i ragazzi che sono tutti bravi, la società che ha voglia di fare bene. Penso sia il posto giusto per riprendere il mio percorso", evidenzia. Lo scorso anno Bardeggia era al Tropical: "Un anno positivo, abbiamo vinto il campionato". Il neo acquisto è stato già convocato per la gara di oggi contro il Classe. Il Novafeltria continua così a puntare sui giovani, prevalentemente del posto, non facendosi però mancare altre occasioni come Renzi, Nucci, Astolfi, Carbonara e appunto Bardeggia.