Novafeltria, in tanti alla seconda camminata del Gruppo di cammino Acqua Chiara

Successo per l’appuntamento con Sara Bagnoli, AcquaChiara e AOVAM. Due percorsi tra cui scegliere. Il prossimo incontro venerdì 4 settembre

Proseguono a Novafeltria le camminate del “Gruppo di cammino”, iniziativa dedicata alla promozione dell’attività fisica, alla socialità e al benessere, realizzata con la collaborazione di Sara Bagnoli, AcquaChiara e AOVAM. Un ruolo importante è quello di AcquaChiara, gruppo di cammino nato per accompagnare e sostenere le persone che hanno affrontato problemi oncologici, offrendo attraverso il movimento un’occasione di benessere, condivisione e socialità. Dopo la presentazione del progetto, il gruppo si è ritrovato ieri sera, lunedì 1° settembre, con una partecipazione particolarmente numerosa. L’appuntamento è iniziato alle 18.30, con la partenza dal parco Anna Zavatta, da dove i partecipanti si sono incamminati lungo i percorsi predisposti. Per la serata erano disponibili due itinerari, uno più lungo e uno più breve, così da permettere a ciascuno di scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze e possibilità. L’iniziativa ha riscosso il consenso dei partecipanti, confermando l’interesse della comunità per un’attività semplice ma importante per mantenersi in movimento, stare insieme e vivere il territorio. Quello di lunedì è stato, però, soltanto un “antipasto”: si tratta infatti del secondo appuntamento di una serie di camminate organizzate nell’ambito del progetto.

Il prossimo incontro è già fissato per venerdì 4 settembre alle 20.30, con partenza da piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria.

Un nuovo appuntamento aperto a tutti, per continuare a camminare insieme e promuovere uno stile di vita attivo, inclusivo e attento al benessere delle persone.