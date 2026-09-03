Iniziano le manovre elettorali: Novafeltria Futura si presenta, Cristiano Varotti candidato sindaco

Aveva già rivelato ad altarimini.it la sua candidatura a sindaco. Appuntamento sabato 12 settembre dalle 17.30

Sabato 12 settembre dalle 17:30 presso il Giardino di Palazzo Masi in via Cesare Battisti, sarà presentato alla cittadinanza Novafeltria Futura, il progetto civico nato attorno alla candidatura a sindaco di Cristiano Varotti e sviluppato in questi mesi insieme a un gruppo di cittadini e collaboratori.

L'incontro sarà l'occasione per presentare il percorso avviato nei mesi scorsi, le persone che hanno contribuito alla nascita del movimento e il lavoro che proseguirà in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027.

Al termine della presentazione sarà possibile condividere un momento conviviale con un aperitivo, accompagnato dalla musica dei Caimani del Torbello.

Varotti, 44 anni, nato e cresciuto a Novafeltria, è laureato in Relazioni Internazionali e lavora per ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, dopo un percorso professionale che lo ha portato a vivere e lavorare per oltre dieci anni in Cina, occupandosi di cooperazione istituzionale, sviluppo economico e promozione dell'Italia all'estero. Nel giugno scorso ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Novafeltria.

“Non intendiamo costruire un programma chiuso nelle stanze, ma un percorso aperto e partecipato”, aveva spiegato Varotti all'annuncio della sua candidatura, anticipando il metodo di lavoro di Novafeltria Futura.

Il progetto ha già avviato un confronto su temi quali riqualificazione urbana, turismo, cultura, eventi, ambiente e politiche per i giovani, con gruppi di lavoro attivi anche a Secchiano e Perticara.

Nei prossimi mesi il percorso proseguirà con incontri tematici, assemblee pubbliche e momenti di confronto con la cittadinanza, insieme ad altre iniziative sul territorio come le passeggiate nel capoluogo e nelle frazioni.

Negli scorsi giorni sono stati inoltre lanciati i canali social ufficiali di Novafeltria Futura (Facebook: Novafeltria Futura; Instagram: @novafeltriafutura), che accompagneranno la comunicazione delle iniziative e del percorso di avvicinamento alle elezioni.