Novafeltria k.o. a sorpresa: a Secchiano passa il Civitella (0-1)
I gialloblù tornavano in campo dopo il turno di riposo
Novafeltria - Civitella 0-1
NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (37' st Carbonara), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (37' st Galli), Canini, Bardeggia (22' st Camara), Frihat (11' st Giorgini). A disp.: Olivieri, T.Pavani, Paesini, Ciccioni, Tani. All.: Mancini.
CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Signore, Facciani, Ricci, Nannetti, Ruscelli, Rabiti, Chiarini, Monti (43' st De Pascalis), Tshomi. A disp.: Vestrucci, Biondini, Bastianelli, Giulianini, Poggi, Fazzini, Riviello. All.: Gardini.
ARBITRO: Gambi di Ravenna.
RETI: 32' st Facciani.
AMMONITI: Rabiti, Ricci, Gardini.
SECCHIANO Tornato in campo dopo 5 partite in 15 giorni e la sosta di una settimana per il turno di riposo, il Novafeltria si inceppa. Il Civitella conquista i tre punti e si porta sopra la zona playout, con un vantaggio di due punti sulla Reno. Decide il gol di Facciani al 77'.