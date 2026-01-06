Novafeltria, la neve fa cadere le luminarie: intervengono i Vigili del Fuoco

La segnalazione di una lettrice

La neve è scesa copiosa a Novafeltria il giorno dell'Epifania, con accumuli mediamente di 15 cm. Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire alla fine di corso Mazzini, in pieno centro storico, in quanto le luminarie natalizie sono crollate a causa del peso della neve accumulatisi sopra le stesse. Lo segnala una nostra lettrice.