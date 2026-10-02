Novafeltria, l'amministrazione: "Oltre 7 milioni ottenuti e investiti per prevenzione frane e sicurezza strade"

Due milioni sono stati investiti per Cà del Gallo, altri finanziamenti richiesti per completare la riqualificazione

L'amministrazione comunale uscente, attraverso il profilo del Comune di Novafeltria, ha iniziato a tracciare un bilancio della propria attività, partendo dalla sicurezza stradale e tutela del territorio. Importante la quota di finanziamenti ottenuti, oltre 7 milioni di euro. Due milioni sono stati utilizzati per il ripristino e la messa in sicurezza di Cà del Gallo, e sempre per Cà del Gallo è stato richiesto un finanziamento di un milione e 300.000 euro per completare la riqualificazione della strada; altri 2 milioni sono stati invece investiti per il consolidamento della rupe e la messa in sicurezza del monte di Perticara, e sempre per Perticara 800.000 euro per sistemare la via Trieste, 250.000 euro per la via Greppa e 150.000 euro per la via Casalecchio. Gli altri interventi realizzati riguardano Salceto a Torricella, Uffogliano, Pian del Bosco, Pescaia-Ca' Raffallone a Sartiano, Le Velle di Torricella. Infine i 113.000 euro per i lavori in via Garibaldi, il cui cantiere in centro storico a Novafeltria è stato aperto a inizio settembre. Oltre al milione e 300.000 euro di finanziamenti chiesti per Cà del Gallo, l'amministrazione ha richiesto 500.000 euro per la messa in sicurezza della strada per Libiano.