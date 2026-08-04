Novafeltria: l'Associazione Oncologica regala 13 sedie a rotelle e 9 barelle all'Ospedale di Novafeltria

AOVAM consegna 23 nuove attrezzature complete di accessori per supportare pazienti e operatori sanitari

Un nuovo concreto gesto di solidarietà a sostegno della sanità pubblica e dei pazienti dell'ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria. L'Associazione Oncologica Volontariato Alta Marecchia (AOVAM) ha infatti donato 13 carrozzine, 9 barelle e un lettino da visita, completi di accessori, destinati a migliorare l'assistenza e il comfort dei pazienti ricoverati e in carico alle strutture dell'ospedale.

Le nuove dotazioni saranno utilizzate dal Punto di Primo Intervento, dalla Medicina e Lungodegenza, dalla Sala Operatoria.

La cerimonia di consegna e ringraziamento si è svolta alla presenza del presidente dell’associazione, Oddo Triani, e dei volontari di AOVAM, del Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, del Direttore di Distretto Mirco Tamagnini, di Ivonne Zoffoli della Direzione Medica del presidio ospedaliero, del Direttore Amministrativo di ambito Alan Padovano e dei professionisti delle unità operative interessate.

“Questa donazione rappresenta un aiuto concreto per l'attività quotidiana dei nostri reparti – sottolinea la dottoressa Ivonne Zoffoli –. Disporre di nuove barelle e carrozzine significa poter garantire maggiore comfort ai pazienti, migliorare la gestione dei trasferimenti interni e supportare il lavoro degli operatori sanitari. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Associazione Oncologica Volontariato Alta Marecchia per la costante vicinanza dimostrata nei confronti del nostro ospedale e dell'intera comunità”.

L'Azienda USL della Romagna esprime gratitudine ad AOVAM per la sensibilità e la generosità dimostrate. La collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e il mondo del volontariato rappresenta infatti un valore fondamentale per il territorio e consente di realizzare interventi concreti a beneficio dei cittadini e dei professionisti che operano quotidianamente nelle strutture sanitarie.

Questa donazione conferma ancora una volta il ruolo prezioso svolto dalle associazioni di volontariato nel sostenere l'innovazione e il miglioramento continuo dei servizi sanitari, rafforzando il legame tra l'ospedale "Sacra Famiglia" e la comunità della Valmarecchia.