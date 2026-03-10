Novafeltria, le ragioni del Sì e del No: il dibattito sul Referendum al teatro parrocchiale

Protagonisti il sostituto procuratore Daniele Paci e l'avvocato Nicola Rugi

L’associazione Supernova organizza per mercoledì 11 marzo, alle ore 21:00, presso il cinema-teatro parrocchiale di Novafeltria, un incontro pubblico dedicato al prossimo referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia.

L’iniziativa, spiega l'associazione, "nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di confronto aperto e informato su una consultazione popolare che avrà importanti conseguenze sia sul piano politico sia su quello tecnico-istituzionale. La riforma, infatti, interviene sull’assetto organizzativo degli organi di rappresentanza della magistratura italiana, introducendo modifiche rilevanti che incidono sul funzionamento e sulla struttura del sistema giudiziario, oltre che sui rapporti tra poteri dello Stato".

Nel corso della serata verranno presentate e discusse le principali argomentazioni a favore e contro la riforma, in un dibattito pensato per dare spazio a entrambe le posizioni e contribuire a una maggiore consapevolezza dei cittadini in vista del voto.

Interverranno: Nicola Rugi, avvocato e consigliere della Camera Penale di Rimini, che presenterà le motivazioni a sostegno del Sì; Daniele Paci, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Rimini, che illustrerà le ragioni del No alla riforma. L'incontro, a ingresso libero, sarà moderato dall'avvocato Gian Vito Antinori.