Novafeltria, le vetrine si "accendono" per i "Cento Catini": "Comprate da noi: un paese senza negozi si spegne"

L'iniziativa di NovArt a tema Notte dei Cento Catini

A Novafeltria le vetrine "si accendono" per la Notte dei Cento Catini. Martedì 23 giugno Novafeltria celebra il solstizio d'estate con un evento radicato nelle tradizioni del Comune, e per l'occasione il gruppo creativo della pro loco, NovArt, ha lanciato "il flash mob delle vetrine". Le attività del posto hanno aderito all'iniziativa, e i titolari e le titolari hanno allestito esposizioni a tema: negozi, botteghe, bar e servizi si vestono di magia, per la notte più lunga dell'anno. Un modo anche per ricordare ai cittadini di fare spesa nei negozi di vicinato: "Qui a Novafeltria il commercio è altro - scrive NovArt - ed è scelta vera, non 1000 opzioni uguali dietro a uno schermo. È servizio, è consiglio dato guardandoti negli occhi, con il sorriso. È il negozio che ti ferma sulla porta: È arrivato quello che cercavi. È il bar che sa già come lo vuoi il caffè, senza che tu parli. È il rapporto fra commerciante e cliente, quello di una volta. Di fiducia, di faccia, di Paese. Di comunità". NovArt ricorda che "un Paese senza negozi, senza bar, senza ristoranti è un Paese che si spegne: e il commercio tiene in piedi le strade, facendo sì che la sera ci sia luce alle vetrine, voci e vita".

"Comprare sotto casa non sia un ripiego, ma una scelta orgogliosa.

I negozi, i bar, i ristoranti non sono solo vetrine illuminate.

Sono il cuore di Novafeltria. Il posto dove ci si incontra, ci si racconta, si sta bene. E la notte del 23 Giugno quel cuore batterà ancora più forte, fra i catini, la musica e la gente per strada", chiosa NovArt.

Sotto le foto delle vetrine dei commercianti di Novafetria allestite in occasione dell'evento "La Notte dei 100 Catini"