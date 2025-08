Novafeltria, lunedì 4 agosto al via la preparazione: ingaggiati Sebastiani e Sacchini

I due nuovi rinforzi, centrocampisti classe 2004, arrivano dal Verucchio

Il Novafeltria "rimpolpa" il centrocampo, che può contare sui confermati Piva, Castellani e Frihat, tre giovani di comprovata esperienza. Nei giorni scorsi sono infatti arrivate le firme di due 2004 provenienti dal Verucchio: Alessandro Sacchini ed Enea Sebastiani. Sacchini, giocatore rapido e tecnico, può operare come mezzala o come terzino destro. Sebastiani, giocatore di gamba, tecnico e abile nelle conclusioni da fuori area, è una mezzala che all'occorrenza può fare anche il mediano. Dopo Renzetti e Tulio Medici, il Novafeltria conclude altre 2 operazioni di mercato. Il tutto in vista dell'inizio della preparazione: lunedì 4 agosto, alle 19.30, i giocatori gialloblù si radunano a Secchiano, per il primo allenamento agli ordini di mister Mancini. (R.G.)