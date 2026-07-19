Novafeltria, nuova donazione all'ospedale grazie al concerto de "I Cantori per caso"

L'iniziativa dello scorso 18 aprile. Consegnati i fondi al responsabile del reparto di oncologia

Nuova donazione per il reparto di oncologia dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, grazie al ricavato del concerto dello scorso 18 aprile al teatro parrocchiale cittadino. Sul palco è stata protagonista la corale "Cantori per caso", che ha intrattenuto il pubblico con un "best of" dei suoi successi. I "Cantori per caso" nascono nel comune di Casteldelci nel 2024 e sono guidati da Erica Olivieri, cantante, insegnante di canto e direttrice di cori di musica sacra. Il gruppo unisce più generazione di "voci" e all'attivo ha già diverse esibizioni sul territorio. Anche il concerto del 18 aprile scorso ha registrato una numerosa partecipazione, che ha permesso di raccogliere fondi per l'ospedale novafeltriese, fondi consegnati alla responsabile del reparto di oncologia, insieme ai propri collaboratori. "La cultura e la musica possano trasformarsi in un concreto gesto di solidarietà. Il concerto è così diventato un'occasione per aiutare chi ogni giorno affronta la malattia e per sostenere il prezioso lavoro del personale sanitario. Un'iniziativa che testimonia come, quando arte, volontariato e sensibilità sociale si incontrano, sia possibile lasciare un segno concreto sul territorio", spiegano dalla corale.