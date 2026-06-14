Novafeltria, oltre 300 baby calciatori a Secchiano per la Valmarecchia Romagna Cup

"Tre giorni di gioia ed emozioni", commenta il dirigente gialloblù Gambuti

Lo stadio Urbini-Casali di Secchiano ha ospitato nel weekend la 23esima edizione del torneo di calcio giovanile "Valmarecchia Romagna Cup - Memorial Curzio Battistini", riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti. Ai tornei hanno preso parte, oltre al Novafeltria società organizzatrice, anche i perugini della Virtus Collina, Spal Crodovado di Pordenone, Bellaria Igea Marina, Pietracuta, Athletic Poggio, Sant'Ermete, Verucchio, Savignanese e Promosport e Sampierana. Coinvolti oltre 300 calciatori per 18 squadre in totale. "Sono stati tre giorni di gioia, emozioni pure, ho visto tantissime persone commosse dalla felicità", evidenzia Pierdomenico Gambuti, responsabile del settore giovanile novafeltriese. Per il Novafeltria una bella soddisfazione che ripaga degli sforzi organizzativi nella gestione del torneo, data l'elevata partecipazione. Molto apprezzata, prima delle premiazioni, l'esibizione delle ginnaste della Power Fil di Novafeltria. "Un grazie a tutti: allenatori, dirigenti, ma anche volontari. Una gran bella squadra", conclude Gambuti. La vittoria ha sorriso alla Sampierana per la categoria Pulcini e alla Savignanese per gli Esordienti, ma come sempre, quando si parla di calcio giovanile, i risultati sono davvero la cosa meno importante. Come ha rimarcato Gambuti durante le premiazioni, citando una teologa tedesca, "Come spiegherei la felicità a un bambino? Non glielo spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare". Parole accolte dal pubblico con un grande applauso.