Novafeltria, prosegue la rassegna “Maledette Malelingue”: oggi omaggi a Ivan Graziani tra musica e parole

Dopo l’inaugurazione con Ron, torna stasera a Novafeltria “Maledette Malelingue” con musica e omaggi a Ivan Graziani.

Dopo l’emozionante serata inaugurale di ieri, la rassegna "Maledette Malelingue" torna questa sera a Novafeltria con un secondo appuntamento ricco di musica, ricordi e omaggi a Ivan Graziani, figura simbolo della manifestazione.

La chermesse si è aperta con il concerto di Ron, che ha sfidato il meteo incerto richiamando comunque centinaia di spettatori. Tutti i posti predisposti sono stati occupati, a testimonianza dell’affetto del pubblico per l’artista e per la memoria di Graziani. Ron ha regalato al pubblico un’esibizione di altissimo livello, impreziosita da racconti e aneddoti sull’amico Ivan, definito “un artista grandissimo” e “una delle persone che più mi faceva ridere”. L’artista ha poi espresso parole di sincero apprezzamento per Novafeltria, definendola “un luogo bellissimo”.

Il programma di oggi, domenica 13 luglio, si apre alle ore 17 con un evento carico di emozione: il ritorno del Coro delle Voci Bianche. Un progetto nato circa 25 anni fa, che riuniva bambini di Novafeltria tra i 5 e i 12 anni sotto la guida di Simona Agostini. Il coro, ufficialmente registrato all’Anbima, era composto da circa 40 elementi e si esibì in tutta Italia: da Ravenna a Teramo (città natale di Ivan Graziani), passando per Ancona, Terni e numerose trasmissioni televisive tra cui “A tamburo battente” e “La Notte dei Misteri” su Rai Due. Il coro arrivò persino ad aprire la "Partita del Cuore" della Nazionale Cantanti a Ravenna. Oggi, a distanza di anni, molti ex coristi ricordano con affetto quell’esperienza straordinaria.

Alle ore 17.15, sempre all’interno dell’Arena del Fiume, ci sarà un altro momento significativo: la presentazione in prima nazionale del libro “Ivan Graziani” di Federico Falcone, una nuova biografia che ripercorre la carriera e la vita di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

La giornata si concluderà alle ore 21, con lo spettacolo-concerto “Ottanta, buon compleanno Ivan” allo stadio, una grande festa in musica con Filippo e Tommy Graziani — figli del cantautore — accompagnati da una band di eccellenti musicisti. Uno show che promette emozioni e ritmo per celebrare gli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani, nel modo più autentico: con la musica.