Novafeltria guarda al futuro: le idee per il centro sportivo e per l'area del campo del fiume

Nel secondo incontro partecipativo rilanciate alcune ipotesi: arena per eventi estivi, nuovi impianti sportivi e spazi verdi con area giochi per bimbi

Venerdì sera (13 marzo) si è tenuto a Novafeltria il secondo incontro partecipativo per raccogliere idee e suggerimenti finalizzate a interventi di riqualificazione del territorio comunale. L'attenzione si è concentrate su due zone: il vecchio campo del fiume e l'ex stadio, nella porzione non interessata dai lavori di edificazioni delle due nuove strutture molto attese dalla popolazione, palestra e piscina (in pratica la porzione con i vecchi spogliatoi e le ex tribune).

"Sono incontri partecipativi convocati in base alla legge regionale 15 del 2018, che chiede ai Comuni, di fronte a lavori su aree significative, di coinvolgere la cittadinanza. Abbiamo iniziato questi incontri del 2026 con il centro sportivo, ma l'abbiamo fatto in passato ad esempio per Palazzo Lombardini, o per il nuovo terminal degli autobus. All'inizio si raccolgono idee, proposte e suggerimenti, che vengono vagliate da una commissione. Poi si fa un bando progettuale, in base agli elementi individuati dalla commissione. Il bando è progettuale, non per un progetto esecutivo: c'è una premialità di qualche migliaia di euro. Sulla base del progetto migliore si ricercano i finanziamenti, in base ai vari bandi regionali e statali: il progetto preliminare ipotizza una cifra ipotetica, poi una volta individuati e ottenuti i finanziamenti, si dà l'incarico tramite gara per la progettazione tecnica. L'iter è questo sostanzialmente", precisa il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, che ricorda: "Anche chi non è presente agli incontri può fare protocollare le proprie richieste e proposte in Comune".

Per ciò che concerne la prima area, alcuni ragazzi intervenuti hanno proposto di utilizzarla per l'organizzazione di eventi e concerti e anche feste di compleanno, durante il periodo estivo. Tale intervento richiederebbe illuminazione adeguata, acqua e altre strutture. Il Pd invece, presente con i suoi rappresentanti Ottavia Borghesi e Giorgio Ricci, chiede di riqualificare l'area e di utilizzarla per l'attività sportiva: "Riteniamo che proprio lì (area campo del fiume, ndr) possano essere collocate le nuove strutture sportive: campi da calcio, tennis e padel. In questo contesto potrebbe inoltre essere valorizzata la struttura degli ex spogliatoi, affidandola alle associazioni giovanili del territorio e trasformandola in uno spazio vivo e utile per la comunità"..

Per ciò che concerne il vecchio stadio comunale, fermo restando lo spazio in cui sta sorgendo la palestra e quello destinato a ospitare la nuova piscina, alcuni intervenuti hanno proposto di destinare gli spazi rimanenti ad altre attività sportive, convergendo in linea di principio con l'amministrazione comunale, che già nei mesi scorsi, ha parlato della possibilità di realizzare campi da tennis e di padel. Dall'uso sportivo a un uso ludico-ricreativo: il Pd infatti chiede di realizzare un'area verde con giochi per bambini e un chiosco bar: "Riteniamo - scrive il Pd - che lo spazio residuo debba essere lasciato alla comunità, trasformandolo in una grande area verde capace di diventare una vera cerniera tra il centro storico e il fiume. Al posto delle strutture che verranno demolite, la vecchia palestra e la piscina, e dell'attuale campo da tennis, si potrebbe realizzare un parcheggio a servizio della scuola e delle nuove strutture sportive. Un parcheggio a 2 piani (più impianto fotovoltaico), così da ottimizzare ulteriormente l'utilizzo degli spazi. Allo stesso tempo è indispensabile ripensare la viabilità dell'area: ad esempio rendendo a senso unico via dello Sport e prevedendo un collegamento di risalita verso via Aurelio Saffi, così da migliorare l'accessibilità e ridurre le criticità del traffico".

Render a cura del Pd di Novafeltria

"Lo abbiamo ribadito anche nell'incontro: ci sono dei vincoli urbanistici ovviamente che impongono dei paletti. L'area del campo del fiume è esondabile, non si può fare ogni opera: ad esempio la realizzazione di campi da tennis era un'ipotesi già avanzata negli anni passati, ma già scartata perché certe strutture non possono essere fatte", ricorda il sindaco Stefano Zanchini, che evidenzia, in replica alle osservazioni del Pd, la volontà dell'amministrazione comunale di intervenire anche su parcheggi e viabilità in una fase successiva alla progettazione, dialogando strettamente con le istituzioni provinciali e sempre considerando i vincoli urbanistici dell'area. "Sull'area dove sorgono le vecchie piscina e palestra faremo le debite valutazioni con la Provincia. Siamo consapevoli che le nuove piscina e palestra necessitino di parcheggi, a maggior ragione con altre strutture: quella potrebbe dunque diventare un'area parcheggio. Sulla viabilità: l'idea è di fare un anello, con un senso unico, dove si sale o si scende da una parte o dall'altra. Abbiamo l'idea di realizzare una rampa per realizzare questo anello, ma vedremo in una fase successiva".

Riccardo Giannini