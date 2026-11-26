Novafeltria, Riccardo Triani incontra il Cav. Berloni: focus su economia e futuro della valle

Il candidato sindaco Riccardo Triani incontra il Cav. Berloni: sviluppo economico e futuro della Valmarecchia i temi trattati

In vista delle elezioni amministrative del 2027, Percorso Comune ha avviato i primi tavoli di lavoro dedicati a temi di particolare rilievo per la comunità Parallelamente, forte attenzione viene riservata al dialogo con le realtà già esistenti sul territorio che ne rappresentano il tessuto economico e produttivo. Nella giornata di mercoledì 25 novembre, il candidato sindaco di Novafeltria per Percorso Comune, Riccardo Triani, ha incontrato il Cavaliere del Lavoro Antonio Berloni, presidente di Indel B, insieme al sindaco Stefano Zanchini e all’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pandolfi. L’incontro è stato l’occasione per ripercorrere gli importanti investimenti realizzati negli ultimi anni da Indel B nel territorio comunale di Novafeltria, in particolare a Secchiano, grazie anche alla proficua collaborazione con l’attuale amministrazione comunale. Con oltre 600 dipendenti tra gli stabilimenti di Sant’Agata Feltria e Secchiano e il progressivo ampliamento degli insediamenti produttivi nel territorio comunale di Novafeltria, Indel B rappresenta una realtà industriale di rilievo internazionale, profondamente radicata in Valmarecchia. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla viabilità. Accanto alla prospettiva di nuove infrastrutture, è emersa la necessità di rispondere alle esigenze del presente, garantendo la sicurezza e la percorribilità della rete stradale esistente in qualsiasi situazione, anche in caso di maltempo. Il dialogo tra istituzioni e mondo imprenditoriale, l’attenzione alle esigenze delle realtà produttive e la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti rappresentano elementi fondamentali per la competitività delle imprese, l’ attrattivita’ del territorio e la creazione di nuove opportunità occupazionali, anche nell’ottica di contrastare lo spopolamento della vallata. Il percorso di ascolto e confronto con le diverse realtà imprenditoriali e commerciali del territorio proseguirà nelle prossime settimane, per approfondirne le esigenze e le prospettive di sviluppo.