Novafeltria - Rimini di coppa si gioca a Santarcangelo alle 20.30: dove acquistare i biglietti

Il Novafeltria invita i tifosi di entrambe le squadre ad acquistare i biglietti in prevendita

Mercoledì 14 ottobre alle 20.30 sarà lo stadio Mazzola di Santarcangelo a ospitare la sfida di coppa dell'Eccellenza, valevole per gli ottavi, tra Novafeltria e Rimini. In campionato le due squadre si sono affrontate al Neri ed è finita 2-0 per i biancorossi di Massimo Gadda. Per la gara saranno disponibili solamente 1400 biglietti, senza distinzione di tifoseria. Il biglietto intero alla prevendita costa 11 euro, ridotto 9 euro per donne e uomini over 65, ingresso gratuito fino ai 13 anni compreso e per persone con disabilità. I biglietti sono a disposizione presso la tabaccheria Pruccoli di Rimini, al campo sportivo di Secchiano oggi (10 ottobre) dalle 15 alle 17 (ma solo oggi) e nelle seguenti attività di Novafeltria:

Civico 20

Costo Amico

Edicola Crociani di Raffaella Nanni

Giga Boom

Il Piadinaro

L'Isola che non c'è

La Divina Bistecca

Non Solo Caffè

Stazione di Posta

Tabaccheria Giannini

