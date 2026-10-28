Calcio Eccellenza girone B "El segna semper lu": Mancini regala altri tre punti al Novafeltria, Santarcangelo k.o. (1-0)

L'attaccante decide con un rasoterra che supera Golinucci, autore di un paio di ottime parate

Novafeltria - Santarcangelo 1-0

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, T.Pavani (47' pt Carbonara), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva (44' st Giannini), Parma (21' st Giacomini), Rama (11' st Frihat), F.Mancini, Galli (11' st Castellani). A disp.: Grazia, Ferrari, Cobo. All.: M.Mancini.



SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari, Pironi (12' st Domeniconi), Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Dy.Capasso, Foschi, De.Capasso (16' st Muratori), Da Rugna (12' st Banzola). A disp.: Boujir, Seye, Cenci, Magnani, Lepri, Semprini. All.: Mastronicola.



ARBITRO: Domeniconi di Faenza.

RETI: 18' pt F.Mancini.

AMMONITI: Tassinari, Fuchi, Piva, Zaghini, Frihat.

ESPULSI: 42' st Banzola, Frihat a fine gara.

SECCHIANO Oggi a Secchiano in palio punti salvezza tra il Novafeltria, rinfrancato dai tre punti conquistati a Cattolica con il San Marino, e il Santarcangelo, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I locali si schierano con il 4-3-2-1, con Galli e Rama a supporto di Filippo Mancini. Giacomini torna in panchina assieme al recuperato Frihat. A centrocampo turno di riposo per Castellani, dentro Parma. In difesa Tommaso Pavani e Nucci, ex di turno, vincono come previsto i ballottaggi con Carbonara e Giannini. Novità tra gli ospiti: Pironi a sinistra vince il ballottaggio con Domeniconi, Brolli non c'è, sostituito da Tassinari. Mastronicola opta per un 4-4-2 offensivo con Devin Capasso e Fuchi esterni, davanti la coppia formata da Foschi e Da Rugna.

Parte bene la squadra ospite: al 4' iniziativa di Fuchi e tiro respinto da Balducci, che tre minuti dopo vince il secondo duello con il capitano clementino, deviandone la forte punizione calciata dai 25 metri. Il Novafeltria passa in vantaggio al 18': Parma, ex di turno, serve Mancini che controlla, liberandosi del suo marcatore, poi calcia di piatto rasoterra, infilando l'incolpevole Golinucci. L'estremo difensore clementino salva su Galli al 22': è l'ultima occasione degna di nota, prima del finale di tempo, che registra l'infortunio di Tommaso Pavani, in un contrasto con Fuchi, e un tiro alto di Filippo Mancini. SI passa alla ripresa, al 47' colpo di testa di Rama e Golinucci salva ancora. Al 65' Piva si mette in proprio con un assolo personale, ma poi invece di tirare da posizione favorevole, sceglie il passaggio per Frihat, che viene murato dalla difesa. Tre minuti dopo ancora Golinucci è decisivo nella respinta sul tiro di Filippo Mancini. Il Novafeltria gestisce la partita, fallendo più volte il bis in contropiede e colpendo una traversa con il solito Mancini, mentre il Santarcangelo, dopo un'ottima partenza e il momento di difficoltà successivo al gol, una discreta ripresa, ma senza creare occasioni. Per i gialloblù di casa è il secondo successo consecutivo per 1-0 sempre a firma Filippo Mancini.

"I primi 15 minuti siamo stati bravi, avevamo la supremazia territoriale. Ogni nostro errore però lo paghiamo. E il gol l'abbiamo accusato più del dovuto. Nel secondo tempo abbiamo avuto la supremazia di campo, abbiamo avuto situazioni in cui si poteva fare meglio", le parole di Alessandro Mastronicola, tecnico clementino, al termine della gara. Sei punti su sei per il Novafeltria in quattro giorni: "Loro sono partiti forti, pressando. Faticavamo, poi abbiamo trovato la soluzione: lanciare la palla alle loro spalle. Così li abbiamo allungati. Potevamo gestirla un po' meglio, ma gli avversari hanno messo il cuore in campo", le parole di Massimo Mancini, allenatore del Novafeltria.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mastronicola (all. Santarcangelo)