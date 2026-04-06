Novafeltria si mobilita: al Jolly Disco tombola solidale con ricchi premi

Venerdì 24 aprile al Jolly Disco di Novafeltria tombola solidale: dalle ore 20, premi e sostegno alla ricerca medica, ingresso gratuito

Venerdì 24 aprile a Novafeltria è in programma una serata in cui il divertimento incontra la solidarietà.

A partire dalle ore 20, il Jolly Disco di Novafeltria ospiterà la “Tombola Solidale di Primavera”, un evento nato per sostenere la ricerca medica e rafforzare il senso di comunità. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla ricerca sulle malattie rare dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Durante la serata interverrà anche un rappresentante della struttura sanitaria, che illustrerà ai presenti come verranno utilizzati i fondi raccolti e lo stato attuale dei progetti di ricerca. Ricco montepremi, reso possibile grazie alla generosità dei commercianti di Novafeltria e dei comuni limitrofi.

Sono previste quattro tombole classiche e una Super Tombola finale. Tra i premi più ambiti figurano un viaggio da sogno, una lavatrice di ultima generazione e numerosi altri riconoscimenti offerti dalle attività del territorio.

L’ingresso è gratuito e per tutti i partecipanti sarà disponibile un buffet con bevande incluse.

Il costo delle cartelle è volutamente accessibile: 1 cartella: 3 euro - Pacchetto 3 cartelle: 10 euro

Vista l’importanza dell’evento e la disponibilità limitata dei posti, è consigliata la prenotazione. È possibile riservare il proprio tavolo contattando i numeri: 338 2521833 - 348 8120992