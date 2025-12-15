Novafeltria si veste da Babbo Natale per una domenica di festa e solidarietà

Tra costumi rossi, musica e buon cibo raccolti 2.700 euro per il piccolo Giorgio e la Onlus famiglie Dravet

Una domenica di festa, musica, buon cibo e ricca di generosità quella andata in scena il 14 dicembre a Novafeltria. "Babbo Natale in festa" ha radunato tante persone in piazza Vittorio Emanuele II. Dress code consigliato, quello ispirato a Santa Claus: dai semplici berrettini rossi con papalina bianca all'intero costume del simbolo del Natale. Gli appuntamenti del pomeriggio/sera , tra aperitivi, intrattenimento e festa hanno riscosso un buon successo.

La raccolta fondi promossa all'interno dell'evento era dedicata alla Onlus gruppo famiglie Dravet per aiutare Giorgio, un bimbo affetto da questa rara forma di encefalopatia. La generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere 2.700 euro.