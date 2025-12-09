Novafeltria, tutti in piazza con berretto o costume da Babbo Natale: "Battiamo il record della Valmarecchia"

Domenica 14 dicembre "Babbo Natale in Festa" e l'aperitivo "Ctrl Christmas Edition"

I commercianti di NovAttiva lanciano una particolare iniziativa per accendere le feste natalizie a Novafeltria: domenica 14 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II, è in programma "Babbo Natale in festa", evento patrocinato dal Comune. NovAttiva invita tutti a prendere parte allo speciale raduno dei Babbi Natale: è sufficiente presentarsi con il solo berretto "rosso", benché sia preferibile indossare tutto l'iconico costume di Santa Claus. "Vogliamo provare a raggiungere un numero tale da poter dire di essere nel guinness dell'Alta Valmarecchia", spiega Anna Rita Mengozzi di NovAttiva. Non solo una pittoresca "marea" di Babbi Natale, ma dalle 14.30 ci saranno il tradizionale mercatino natalizio e i giochi della tradizione. Alle 18.00 prenderà invece il via l'aperitivo curato dai ragazzi del Bucolico e del Lunada, Ctrl Christmas Edition, nella piazzetta di Santa Marina con i dj Diego Zerbini e Teo Mandrelli. Si ballerà fino alle 22 in un clima super natalizio. Tanto divertimento qui, ma anche uno scopo solidale: chi vorrà, potrà fare un'offerta. Il ricavato sarà devoluto alla Onlus gruppo famiglie Dravet.