Novafeltria, slittano palestra e piscina: la nuova scadenza è fine ottobre

Palestra e piscina di Novafeltria, cambiano i tempi: la Provincia rinvia la palestra a ottobre, per la piscina il cantiere non è partito

Torniamo sulla costruzione della cittadella dello sport di Novafeltria, formata dalla nuova palestra e dalla nuova piscina, un intervento atteso da tempo e destinato a cambiare il volto degli impianti sportivi e anche il cuore del paese quando verrà definita la parte retrostante delle 2 nuove strutture e di tutta l'area circostante che saranno a servizio della scuola e della comunità di tutta la Valmarecchia. Rispetto alle previsioni iniziali, però, i tempi si stanno dilatando. La nuova palestra, il cui cantiere è di competenza della Provincia di Rimini, avrebbe dovuto essere completata entro l'inizio del nuovo anno scolastico, con una previsione già prudenziale che fissava la conclusione entro la fine di settembre, considerando anche un possibile ritardo di circa 15 giorni. Anche la demolizione della vecchia struttura (anche questo intervento è di competenza provinciale), la palestra-piscina di proprietà della Provincia, avrebbe dovuto essere effettuata entro la fine di agosto.

Il rallentamento dei lavori ad agosto

Nel corso dei primi giorni di agosto c'è stato un forte rallentamento delle attività nel cantiere della nuova palestra. Una ripresa significativa dei lavori è iniziata dopo ferragosto. Attualmente la struttura presenta la tamponatura con i pannelli lungo tutto il perimetro. Anche la copertura è in fase avanzata, con i pannelli del tetto quasi completati soprattutto sul lato del fiume. Restano tuttavia da realizzare numerose lavorazioni interne, a partire dall'impiantistica, oltre alle finiture e agli arredi. Si tratta di interventi che richiedono tempo e che saranno determinanti per arrivare alla completa operatività della struttura. Per fare il punto della situazione abbiamo interpellato l'architetto della Provincia di Rimini Laura Minervini, che ci ha aggiornato sullo stato dei lavori e sulle nuove tempistiche.

La vecchia palestra sarà demolita più avanti

Per quanto riguarda la demolizione della vecchia palestra-piscina (ricordiamo chiusa dal 25 luglio), dalla Provincia arriva la conferma che l'intervento slitterà. Al momento non è ancora possibile indicare una data definitiva, perché la Provincia sta raccogliendo i preventivi delle ditte interessate alla demolizione. Il primo preventivo ricevuto presenta infatti un importo particolarmente elevato, pari a 450.000 euro. Per questo motivo l'amministrazione provinciale sta cercando altre imprese in grado di eseguire il lavoro a un costo inferiore. Proprio in questi giorni stanno arrivando ulteriori preventivi che saranno valutati. Nel frattempo, gli studenti dell'Istituto Tonino Guerra alla ripresa dell'attività scolastica, potranno continuare a utilizzare la vecchia palestra (non la piscina). L'obiettivo della Provincia è comunque quello di procedere con la demolizione della struttura, possibilmente, entro il 30 ottobre.

Nuova palestra, la consegna slitta a fine ottobre

Anche per la costruzione della nuova palestra si registra quindi uno slittamento rispetto al precedente cronoprogramma. La Provincia prevede ora di arrivare alla conclusione dei lavori entro la fine di ottobre. Come spiegato dall'architetto Minervini, il Ministero ha consentito di utilizzare ulteriori 60 giorni previsti dal Codice dei contratti. La Provincia precisa che non si tratta di una proroga in senso stretto, ma della possibilità prevista dalla normativa di usufruire di ulteriori due mesi per completare l'intervento. La nuova scadenza indicata è dunque quella di fine ottobre.

Il nuovo ingresso passerà dal campo rosso

Un altro aspetto riguarda l'accesso alla nuova palestra. La Provincia si farà carico della rimozione delle attuali recinzioni e dei cordoli in cemento che oggi separano l'area della nuova struttura dall'ex campo rosso, il mini campo da basket dove è ancora presente il canestro proprio davanti all'ingresso della palestra. Sarà proprio il campo rosso a diventare l'area di accesso alla nuova struttura, creando il collegamento tra la scuola e la palestra.

La nuova piscina ancora al palo

Diversa, invece, la situazione della nuova piscina, che verrà costruita a fianco della nuova palestra lato fiune, la cui realizzazione è di competenza del Comune di Novafeltria. Il contratto per la costruzione è stato firmato il 29 maggio 2026 e, secondo le previsioni iniziali, i lavori avrebbero dovuto prendere il via entro il mese di giugno. Ad oggi, però, non registriamo ancora l'apertura del cantiere. Il contratto prevede un termine di 365 giorni dalla firma per la consegna della nuova piscina. Considerando lo slittamento dell'avvio dei lavori e i tempi necessari per l'apertura effettiva del cantiere, la conclusione dell'opera è presumibilmente attesa entro agosto 2027. Il quadro che emerge, dunque, è quello di un cronoprogramma che ha subito modifiche su entrambi i fronti: la nuova palestra si avvia verso la conclusione entro la fine di ottobre, mentre la demolizione della vecchia struttura resta ancora legata alla ricerca di un'offerta economicamente sostenibile ma anch'essa presumibilmente demolita entro fine ottobre. Per la nuova piscina, invece, resta da attendere l'effettivo avvio del cantiere.