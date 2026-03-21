Novafeltria sogna: finalissima di Coppa a Granarolo dell’Emilia, Pulman al seguito

Novafeltria in finale Coppa Italia Promozione: match storico l’8 aprile 20:30 a Granarolo Emilia. Gialloblù a caccia del trofeo.

È ufficiale: la finalissima di Coppa Italia Promozione vedrà protagonista il Novafeltria Calcio mercoledì 8 aprile alle ore 20:30 sul campo sintetico di Granarolo dell’Emilia (BO). Un appuntamento storico per la società gialloblù, pronta a giocarsi un trofeo prestigioso in una sfida che promette emozioni.

L ’avversario sarà lo Sporting Scandiano, formazione che milita nel campionato di Promozione girone B e che attualmente occupa l’ottava posizione in classifica con 37 punti, a 26 lunghezze dalla capolista Medolla San Felice. Situazione diversa per il Novafeltria Calcio, protagonista di una stagione brillante: la squadra è infatti terza in classifica con 48 punti, a soli 3 punti dalla seconda e a 10 dalla capolista Misano.

La gara si disputerà in campo neutro e, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora il risultato restasse ancora in equilibrio, si procederà ai calci di rigore secondo quanto stabilito dalle Regole del Gioco e dalle Decisioni Ufficiali. L’entusiasmo attorno alla squadra è altissimo. La società gialloblù sta infatti valutando l’organizzazione di un pullman per permettere a tutti i tifosi di seguire da vicino questo appuntamento storico. Un’occasione unica per sostenere la propria squadra del cuore in una finale che rappresenta già una pagina indimenticabile nella storia del club.

Forza Novafeltria!

Il Novafeltria Calcio, con la conquista della finale di Coppa Italia, ha già scritto un capitolo importante del proprio percorso sportivo. Ora resta l’ultimo passo, il più difficile ma anche il più affascinante. Tutti i tifosi interessati a partecipare alla trasferta sono invitati a contattare la segreteria del Novafeltria Calcio al numero 0541 1796967 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30.