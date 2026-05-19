Novafeltria sogna l’Eccellenza: domenica la sfida decisiva col Casumaro

Domenica 24 maggio alle 16:30 all’Urbini-Casali di Secchiano il Novafeltria si gioca una stagione davanti al suo popolo gialloblù

Continua la favola del Novafeltria Calcio. Per salire di categoria non è bastato vincere i play off del proprio girone D del campionato di Promozione Emilia-Romagna: ora servono altri due sforzi, altre due imprese, per completare un sogno che sta facendo emozionare tutta la Valmarecchia. I ragazzi di mister Mister Mancini dovranno infatti affrontare le vincitrici dei play off degli altri gironi regionali:

Girone A: Futura Fornovo Medesano

Girone B: Castellarano

Girone C: Casumaro

Ieri pomeriggio, alle ore 15, in diretta sul canale LND CRER, si è svolto il sorteggio che ha stabilito il prossimo avversario dei gialloblù: al Novafeltria è toccato il Casumaro, vincitore del Girone C. Una sfida dal sapore già conosciuto, visto che le due squadre si erano affrontate lo scorso 11 marzo nella semifinale di Coppa Minetti Emilia-Romagna, con vittoria del Novafeltria per 1-0 grazie alla rete decisiva di Giorgini.

Ma sempre nella giornata di ieri è arrivata anche una pesante doccia fredda dal comunicato ufficiale della Lega. Il capitano Davide Giacobbi è stato squalificato per due giornate, mentre per il terzino Andrea Pavani sono arrivate addirittura quattro giornate di stop a causa della rissa scoppiata nel finale della sfida di domenica scorsa, all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Una situazione molto tesa che aveva portato il direttore di gara a espellere anche quattro tesserati del Misano: due calciatori, l’allenatore e il viceallenatore. Per Andrea Pavani e il capitano Davide Giacobbi il campionato è già terminato in anticipo. Due assenze pesantissime per l’undici di Mancini, che rischia inoltre di dover rinunciare anche agli attaccanti Samuel Bardeggia e Gaston Camara, entrambi alle prese con problemi fisici.

L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 16:30 allo stadio Urbini-Casali di Secchiano, dove il popolo gialloblù è chiamato a sostenere i ragazzi del Novafeltria in una sfida che vale una stagione.

Il regolamento non lascia spazio ai calcoli: servirà soltanto vincere. In caso di parità al termine dei 90 minuti saranno i calci di rigore a decidere chi continuerà la corsa verso l'eccellenza.