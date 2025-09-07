Novafeltria sorride: gol di Camara ed esordio di Astolfi, Diegaro battuto 1-0

I gialloblù di Mancini trovano la prima vittoria stagionale

Il Novafeltria conquista la prima vittoria in campionato espugnando il Diegaro allenato dall'ex Giorgi. A decidere la gara è un rigore di Gaston Camara, procurato per fallo del portiere Barducci su Frihat. Da segnalare, nel Novafeltria, l'esordio dell'attaccante classe 2007 Astolfi, ex bomber del San Marino Juniores.

È dunque convincente la prestazione della formazione gialloblù, solida e quadrata, allenata da mister Mancini, che al momento ha bisogno solo di trovare più precisione in attacco: anche nel primo tempo con il Diegaro, dominio territoriale, ma troppi errori in rifinitura. Nella ripresa Galli centra la traversa da fuori, Canini impegna Barducci. Poi al 77' il rigore decisivo. Il Diegaro non lascia traccia davanti, l'unico pericolo lo crea Tamburini di testa.

Diegaro - Novafeltria 0-1

DIEGARO: Barducci, Frosio, Giacalone, Guarino (29' st Savini), Soumahin, Tamburini, Mazzuoli (35' st Torelli), Scarponi, Casalboni (11' st Ensini), Bonandi (42' st Ravaioli), Pasini. A disp.: Zammarchi, Giorgini, Malewski, Maiolani, Fiumana. All.: Giorgi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (37' st Semprini), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (16' st Frihat), Camara (42' st Medici), Galli (16' st Astolfi). A disp.: Tani, Paesini, Sacchini, T.Pavani, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETE: 33' st Camara (rig.)

AMMONITI: Barducci, Giacobbi, Savini, Mazzuoli, Piva.