Novafeltria: studenti e studentesse del Tonino Guerra all’opera per il decoro e la cura degli spazi

Un progetto promosso da Legambiente

Un'attività all'aperto dedicata alla cura dell'ambiente. Alcuni studenti e alcune studentesse delle classi prime e seconde dell’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria hanno partecipato al progetto di Legambiente “Non ti scordar di me. La scuola si fa bella”, dedicato alla cura degli spazi scolastici e del territorio circostante.

Le ragazze e i ragazzi hanno iniziato il progetto prendendosi cura del perimetro e del giardino della scuola, con interventi di pulizia e pittura degli ambienti interni. Sono stati piantumati alberi e piante in alcune aree, con l’obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti e sostenibili.

Durante le attività all'esterno, gli studenti e le studentesse hanno raccolto grossi sacchi di immondizia lungo il parco circostante e hanno recuperato materiali abbandonati come banchi, sedie, penne e cancelleria, restituendo decoro sia all’istituto sia agli spazi verdi della città.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione educativa, che unisce cura dell’ambiente, senso civico e lavoro di gruppo.