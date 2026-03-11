Novafeltria, storica semifinale di coppa con il Casumaro: diretta testuale su Altarimini

I gialloblù impegnati a Casumaro oggi (mercoledì 11 marzo): in palio la finale di coppa

Oggi (Mercoledì 11 marzo) sarà una data storica per Novafeltria. La squadra di calcio allenata da Massimo Mancini affronterà a Casumaro la compagine locale (fischio di inizio alle 20.30), in palio la finale di Coppa Emilia Massimo Minetti per il campionato di Promozione emiliano-romagnolo. Sarà gara secca, con diretta testuale su altarimini.it: in caso di parità al 90', subito la lotteria dei calci di rigore. In finale, in programma l'8 aprile, la vincente sfiderà la squadra che uscirà vittoriosa dalla seconda semifinale, la Castellana Fontana o lo Sporting Scandiano.

In pratica siamo alla final four dei 4 gironi (A, B, C e D) e il Novafeltria è l'unica squadra romagnola rimasta in corsa. Nei sedicesimi di finale ha superato agevolmente il Gambettola 5-1, poi ha superato gli altri due turni regolando 3-1 il Bellariva e 2-0 il Cervia United. Il Casumaro, formazione ferrarese, ha preso parte ai trentaduesimi, imponendosi con il punteggio di 2-0 sul Masi Torello. Nei sedicesimi ha avuto la meglio ai rigori sull'X Martiri, negli ottavi l'affermazione per 3-1 sulla forte Valsanterno e infine nei quarti un'altra vittoria ai rigori con la Pieve Nonantola. I ferraresi sono schierati dall'allenatore Sergio Rambaldi con il 3-5-2. Il difensore Francesco Benini, 9 gol, di cui 7 su rigore, è il miglior cannoniere della squadra, davanti all'attaccante Thomas Govoni (8). L'attacco è stato rinforzato nel mercato invernale dal 34enne Matteo Gherlinzoni, ex Comacchiese, S.Agostino e Portuense Estense. Il Casumaro nel girone C è quinto con 41 punti, a -20 dalla Valsanterno capolista, mentre il Novafeltria è quarto con 45 punti, a -3 dalla coppia Savignanese-Cervia United e a -13 dalla capolista Misano. I gialloblù arrivano al confronto in buone condizioni fisiche e mentali: nelle ultime 6 gare, hanno totalizzato 4 vittorie, 1 pari e una sola sconfitta.