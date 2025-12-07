Novafeltria, torna l'iniziativa natalizia per incentivare il commercio locale

Acquisti nei negozi di vicinato e cartoline vincenti: in palio buoni spesa fino a 500 euro per sostenere il commercio local

A Novafeltria da oggi (domenica 7 dicembre) torna la consueta iniziativa di Natale dei commercianti, che dal 2024 si sono riuniti nell'associazione NovAttiva. Anche quest'anno le persone che sceglieranno di fare acquisti nei negozi di vicinato, riceveranno una cartolina da compilare, per partecipare all'estrazione dei premi, in programma lunedì 12 gennaio 2026. Sono gli stessi commercianti a mettere in palio i buoni spesa (primo premio buono da 500 euro). NovAttiva sottolinea che si tratti di un'iniziativa che viene riproposta per incentivare il commercio a Novafeltria, tenendo vive le attività, costrette a far fronte alla concorrenza dell'online, ma anche dei grandi centri commerciali delle città limitrofe.