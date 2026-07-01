Novafeltria, torna Supervolley: il torneo di pallavolo sotto le stelle

Martedì 15 e mercoledì 16 luglio terza edizione presso il Giardino Sociale di Casa Monti

Due serate all'insegna dello sport, del divertimento e della socialità nel cuore del centro storico. Martedì 15 e mercoledì 16 luglio torna a Novafeltria il Supervolley, il torneo estivo di pallavolo organizzato da Supernova Aps, che quest'anno giunge alla sua terza edizione.

La manifestazione si svolgerà presso il Giardino Sociale di Casa Monti, trasformando ancora una volta uno degli spazi più suggestivi di Novafeltria in un campo da gioco e in un punto di ritrovo per atleti, appassionati e pubblico di tutte le età.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato numerosi partecipanti e tanti spettatori, il Supervolley si conferma come uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate. L'evento unisce competizione, aggregazione e voglia di vivere le serate estive nel centro storico, offrendo un'occasione di incontro e di festa aperta a tutta la comunità.

Sono già aperte le iscrizioni al torneo, che si disputerà con formula 3 contro 3. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di quattro giocatori, con la possibilità di un cambio durante le partite. Possono partecipare squadre maschili, femminili o miste.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 11 luglio. Per iscrivere la propria squadra è possibile chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 392 704 6221.

Supernova Aps invita tutti gli appassionati di pallavolo a mettersi in gioco e tutta la cittadinanza a partecipare come pubblico per vivere insieme due serate di sport, spettacolo e convivialità nel cuore di Novafeltria.