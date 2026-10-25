Calcio Eccellenza girone B Novafeltria, tre punti d'oro per la salvezza: San Marino battuto in casa 1-0

Decide una punizione di Mancini al 67'

San Marino - Novafeltria 0-1

SAN MARINO: Munari, Gentili (25' st Di Martino), Diallo, Lombardi (19' st Stirpe), Bracelli, Tesse, Agogo, Macchitella (30' st La Monica), Cestra (1' st Miletta), Pina Nunes, Mhilli (8' st Cuomo). A disp.: Passaniti. All.: Lasagni.

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, Carbonara (27' st T.Pavani), Giannini, Renzi, Giacobbi, Piva (33' st Nucci), Castellani, Giacomini (15' st Galli), Mancini (44' st Parma), Rama (15' st Frihat). A disp.: Grazia, Giulianelli, Camara, Cecchetti. All.: M.Mancini.

ARBITRO: Duci di Reggio Emilia.

RETI: 22' st Mancini.

AMMONITI: Lombardi, Bracelli.

CATTOLICA In campo scendevano due squadre in difficoltà dal punto di vista realizzativo e alla fine è stato il Novafeltria a portare a casa tre punti pesanti per la salvezza, superando di misura il San Marino, grazie a una magia su punizione di Filippo Mancini.

Lasagni torna sulla panchina dei Titani affrontando una mini emergenza per le assenze di Traini, Mechetti e Memoli. Fuori Cuomo, Miletta e Stirpe, il tecnico riminese sceglie Gentili per la fascia destra, accentra Tesse e schiera Cestra nel ruolo di terminale offensivo, con Agogo, Macchitella e l'altra novità Mhilli a formare il terzetto dei trequartisti. Nel Novafeltria gioca l'ex di turno Giacomini in attacco, a fianco di Filippo Mancini, Rama è il trequartista. Carbonara vince il ballottaggio con Tommaso Pavani per rimpiazzare il fratello di quest'ultimo, Andrea; Giannini, altro ex, è preferito a Nucci al centro della difesa.

Il primo tempo vede come da pronostico il Novafeltria fare la partita, senza però concretizzare la mole di gioco creata, e i locali a difendersi con attenzione. Al 5' Giacomini cerca il gol dell'ex, ma il tiro da posizione defilata è respinto da Munari. Al 10' un lancio di Giacobbi a cercare Giacomini, Tesse tocca di testa, finendo per allungare la traiettoria verso Mancini: da posizione ravvicinata, ma esternamente rispetto allo specchio, l'attaccante trova il corpo di Munari a fare da scudo. Replica il San Marino al 12' con un'iniziativa di Agogo, che salta Carbonara ma calcia alto. Al 16' clamorosa palla gol non sfruttata dalla squadra ospite: Giacomini dalla destra crossa per Rama, che di testa deve solo spingerla dentro, ma il centrocampista sbaglia clamorosamente mira. Al 23' Piva pennella dalla destra, la palla arriva a Carbonara sull'altro fronte, il tiro è fuori. Al 26' Rama serve Giacomini, ma il diagonale rasoterra non inquadra il bersaglio. Al 30' ci prova Mancini da fuori, ma mira alta. Fa meglio l'attaccante al 38', sempre da fuori area, ma Munari con un ottimo riflesso devia la conclusione. Nella ripresa ci prova Piva al 59', ma il tiro trova l'opposizione di Munari. Al 66' il gol partita: Frihat guadagna una punizione dal limite, Mancini pennella scavalcando la barriera e superando l'incolpevole Munari. Al 69' il San Marino replica con un tiro di Nuno di poco a lato. Le squadre si allungano, il Novafeltria spreca con Frihat all'82' su assist del solito Mancini. Nel recupero Frihat e Galli sono lanciati a rete, il primo serve il secondo che spreca clamorosamente. Nell'azione Frihat si infortuna e viene portato via in barella. Si chiude così: Titani senza reti per la quinta volta di fila, il Novafeltria trova il primo successo in trasferta del campionato e ritrova gol e vittoria dopo 3 partite.