Novafeltria: una cena benefica nel ricordo di Giovanni, scomparso a soli 4 anni

All'osteria Madama Dorè: la organizzano i genitori del piccolo, per raccogliere fondi a favore di Ageop

La sua storia commosse e mobilitò tutta la comunità di Novafeltria. Giovanni morì a 4 anni, nel 2019, colpito da un grave malattia. I cittadini si strinsero attorno alla sua famiglia, avviando attività a fine benefico per raccogliere fondi per le cure, fino al triste epilogo. Ora la famiglia è impegnata a sua volta in attività benefiche, l'ultima è l'organizzazione di una cena, presso l'osteria Madama Dorè di Novafeltria. L'appuntamento è in programma dalle 20 di martedì 28 aprile. I proventi saranno devoluti all'associazione Ageop (Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica), che dal 1982 offre supporto ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. Le prenotazioni chiudono il 24 aprile: per informazioni, 371-1800998.