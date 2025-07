Novafeltria, una colonna in difesa: ecco Tulio Medici. In attacco rimane Canini

Secondo acquisto per la società gialloblù, ora a caccia di centrocampisti e attaccanti per completare la rosa

Il Novafeltria ha trovato la sua colonna difensiva, da aggiungere in un reparto che annovera giocatori giovani e giovanissimi che hanno già dimostrato il proprio valore. Ha firmato Tùlio Medici Carvalho, 30 anni il prossimo 31 luglio, italo-brasiliano, 190 cm di altezza. In carriera ha giocato in squadre di serie D ed Eccellenza, oltre un'esperienza nel campionato sammarinese con il Faetano e una in Prima Categoria con il Victoria. Porta fisicità ed esperienza alla difesa del Novafeltria, che può contare già sulle conferme di Andrea Pavani, Renzi, Guerra, Giacobbi e su quelle dei giovanissimi Semprini e Menicucci.

Menicucci

Da sinistra: Riccardo Galli, Francesco Canini, Aymane Frihat

Per una difesa completata, ci sono gli altri due reparti da sistemare. Ma anche in questo caso ci sono importanti conferme. Dopo Piva e Castellani, anche Aymane Frihat, jolly di centrocampo, rimarrà in maglia gialloblù. In attacco il ds Renzi ha trovato l'accordo anche con l'esterno offensivo Riccardo Galli e con Francesco Canini, per il quale si registravano importanti interessamenti. Alla fine il Novafeltria è riuscito a tenere l'attaccante, un giocatore fondamentale per il progetto tecnico della prossima stagione. L'obiettivo del Novafeltria è essere mina vagante in un girone molto competitivo.

ri.gia.