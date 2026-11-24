Novafeltria, una panchina rossa al parco Anna Zatta: il messaggio è "Non sei sola"

Installata la panchina rossa; è nata da un'idea di Aovam con il contributo di tre realtà artigianali del territorio

Un simbolo concreto, destinato a ricordare ogni giorno l'importanza di contrastare la violenza sulle donne. Martedì 24 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stata collocata al parco Anna Zatta di Novafeltria una panchina rossa con una scritta ben visibile: «Non sei sola». Un messaggio semplice, ma dal significato profondo, rivolto a tutte le donne che vivono situazioni di violenza e che troppo spesso affrontano in silenzio paura e sofferenza. La panchina vuole essere un segno permanente di sensibilizzazione, un invito a non voltarsi dall'altra parte e a ricordare le vittime di femminicidio. L'iniziativa nasce da un'idea dell'associazione Aovam di Novafeltria, da sempre impegnata nella promozione di valori sociali e culturali sul territorio. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà artigianali locali, che hanno contribuito mettendo a disposizione professionalità e competenze.

La struttura della panchina è stata realizzata dalla ditta CMS di Casali Debora e Johnny, mentre la verniciatura rossa è stata curata dall'Autoverniciatura Piastra. Anche la piattaforma sulla quale è stata posizionata la panchina è frutto del lavoro di un'impresa del territorio: a realizzarla è stata infatti la ditta Franciosi di Secchiano. L'inaugurazione ufficiale era inizialmente prevista per mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e del maltempo previsto, gli organizzatori hanno dovuto annullare la cerimonia pubblica. La panchina è comunque già al suo posto e sarà da oggi un punto di riferimento visibile per la comunità. Un'opera nata dalla collaborazione e dalla sensibilità del territorio, che affida a una scritta, «Non sei sola», un messaggio di vicinanza, ascolto e solidarietà. Perché contrastare la violenza di genere significa anche costruire una comunità capace di riconoscere il problema, sostenere chi chiede aiuto e non lasciare indietro nessuna donna.