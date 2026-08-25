Novafeltria, una speciale sfilata: in passerella con vestiti usati per finanziare l'Emporio Solidale

La bella iniziativa del centro caritas, in collaborazione con Azione Cattolica e gruppo Scout

Il centro caritas di Novafeltria, situato in via della Pieve, dietro il cinema parrocchiale, ospiterà venerdì prossimo (28 agosto) una speciale iniziativa: dalle 17.30, nel cortile esterno, si svolgerà una sfilata di moda solidale. Ragazzi e ragazze dell'Azione Cattolica e del gruppo Scout di Novafeltria, assieme ad altri modelli e modelle "volontari", sfileranno con i vestiti usati del mercatino "D'arNov-a". L’ingresso è libero e durante la serata rimarrà aperto il Mercatino della Solidarietà. Tutto il ricavato finanzierà l’Emporio Solidale Alta Valmarecchia che attualmente sostiene circa 100 famiglie per complessive 350 persone.