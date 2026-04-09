Novità per i mercati di Rimini: Viserba torna nella vecchia "sede", nuova collocazione per Miramare

Dal 1° maggio nuove collocazioni e spazi rinnovati

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, l'amministrazione comunale annuncia la ripresa dei mercati settimanali di Viserba e Miramare, entrambi con alcune novità sul fronte delle collocazioni.

Il mercato di Viserba fa ritorno al Parco Don Tonino Bello. A partire dal 4 maggio, il mercato estivo del lunedì riprende nella sua storica sede, dopo un periodo di interruzione legato ai lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale. Il completamento di quell'intervento ha restituito disponibilità all'area, consentendo al Comune di accogliere le istanze avanzate dalle associazioni di categoria e dalla direzione della scuola media "E. Fermi" di Via Egisto Morri, sede precedente dei mercati, il cui piazzale potrà ora tornare alla sua naturale fruizione scolastica. Il mercato estivo, attivo ogni lunedì dal 1° maggio al 30 settembre, si estenderà su un'area di circa 12.000 mq, nell'area parcheggio compresa tra Via Baroni e Via Cenci, sui lati mare e monte, con 56 posteggi per operatori non alimentari, uno per il settore alimentare e uno riservato ai produttori agricoli. Il mercato invernale, invece, riprenderà il 5 ottobre 2026 nella stessa area, con una superficie ridotta di circa 2.700 mq e 30 posteggi sul solo lato mare.

A Miramare, il mercato estivo del martedì trova una nuova collocazione. In via temporanea e sperimentale, il mercato stagionale estivo, attivo ogni martedì dal 1° maggio al 30 settembre, viene collocato nel parcheggio limitrofo a Viale Marconi. La scelta dell'area, individuata fino a nuovo provvedimento, risponde all'esigenza di garantire al mercato una sede adeguata per accessibilità e logistica, in una zona ben servita e frequentata del litorale riminese.